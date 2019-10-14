В асиновскую колонию пытались передать 90 запрещенных предметов

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

В субботу, 12 декабря, оперативные работники асиновской ИК-2 пресекли доставку на территорию режимного объекта крупной партии запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН по Томской области.

Во время передачи был задержан 52-летний мужчина, который по производственному заказу привез в колонию уголь. При осмотре в грузовике были обнаружены и изъяты металлическая труба и огнетушитель, в которых находились: 25 пачек сухих дрожжей, 14 сотовых, 2 флешкарты, 22 сим-карты, 8 зарядных устройств, 3 батареи к телефонам, 1 MP-3 плеер, 11 USB кабелей и 4 гарнитуры.

Сейчас в отношении задержанного правонарушителя составлен соответствующий протокол, направленный в в Мировой суд.

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