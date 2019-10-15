В Томске открылась первая киберспортивная арена (ФОТО)

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую субботу, 12 октября, в Томске состоялось официальное открытие первой киберспортивной арены.

Новая арена располагается на втором этаже дома по ул.Красноармейской, 128. Здесь на 150 кв. метрах разместились 25 мощных игровых компьютеров для проведения матчей по локальной сети.

Также арена будет работать в качестве компьютерного клуба с Playstation 4 Pro в лаундж-зоне и кафе.

В рамках мероприятия прошли шоу-матчи по Counter-Strike: Global Offensive и Dota2 между командами Томской области и Республики Алтай. Кроме того, спортсмены-разрядники получили значки и разрядные книжки. Также все собравшиеся могли поучаствовать в битве в тетрис.

«Открытие арены позволяет спортсменам тренироваться на компьютерах последнего поколения. Зрители смогут наблюдать за трансляциями в специальной зоне. На данный момент, в Томской области 31 киберспортсмен имеет спортивный разряд», — рассказал представитель Томского отделения федерации компьютерного спорта России, главный судья Кубка Томской области по компьютерному спорту Дмитрий Шульгин.

По его словам, в ближайшее время на базе новой арены пройдут Кубок Томской области и Кубок Томского отделения ФКС России. Также планируется проведение показательных выступление против сборных из других регионов.

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: