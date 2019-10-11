Двое погибли при столкновении мотоцикла и грузовика в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 12 октября, на трассе Тунгусово-Могочино-Лысая гора столкнулись встречные мотоцикл «Юпитер» и грузовик SCANIA, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 13.30 на 36 километре трассы. В результате столкновения на месте происшествия погибли 45-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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