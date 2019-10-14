Школу №47 эвакуировали в Томске из-за задымления в подвале

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 14 октября, в Томске эвакуировали школу №47 по ул.Пушкина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 10.21 в школе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Не место прибыли 6 единиц техники и 25 человек. К приезду пожарных в подвальном помещении было слабое задымление. Из здания эвакуировали 425 человек.

В результате в подвальном помещении в элетрощитовой оплавилась проводка. Пожарные отключили электрощитовую. Пострадавших нет.

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