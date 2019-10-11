«Газпромнефть-Восток» повышает эффективность Лугинецкой группы месторождений

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 11 октября 2019 // Фото: Vostok.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть-Восток» модернизирует системы поддержания пластового давления Лугинецкой группы месторождений. Ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного оборудования повысит производственную эффективность, и позволит снизить показатели по потреблению электроэнергии на одном из активов предприятия.

«Газпромнефть-Восток» приступил к замене традиционно используемых для поддержания пластового давления погружных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) на новейшие горизонтальные насосные установки. Внедрение энергоэффективного оборудования увеличит коэффициент полезного действия системы с 55% до 70%, а также снизит удельный расход электроэнергии и операционные расходы предприятия на данном активе.

Для реализации пилотного проекта на Западно-Лугинецком и Нижнелугинецком месторождениях, которые находятся в Парабельском районе Томской области, были построены блочные кустовые насосные станции. За счет высокой производительности 2 горизонтальные насосные установки заменили 4 ранее используемых агрегата.

«Новая система позволила нам повысить эффективность разработки месторождения, а также сократила издержки на электроэнергию. На комплекс оборудования для поддержания пластового давления приходится до 30% всех энергозатрат по добыче и подготовке нефти. При запуске современных установок сократятся показатели по потреблению электроэнергии в масштабах Лугинецкой группы месторождений. Суть нового метода в переходе от оборудования, утратившего актуальность, к высокотехнологичным образцам, повышающим эффективность добычи нефти и новым инфраструктурным решениям по реализации задач, стоящих перед предприятием», - отметил главный инженер «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Ярчинский.

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