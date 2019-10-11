Томские школьники смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с помощью онлайн-платформы МТС

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 11 октября 2019 // Фото: Smart-university.ru

На образовательной онлайн-платформе МТС Smart University запущены курсы по подготовке к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену. С помощью этого решения томские школьники смогут подтянуть свои знания по основным базовым предметам – русскому языку, математике и английскому языку.

Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более 36%, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в шесть процентов лучших учеников по результатам в России.

Образовательные курсы представляют собой занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от предмета программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы. «МТС сделала очередной шаг к созданию современной, высокотехнологичной и доступной каждому системы онлайн-образования, запустив программу подготовки школьников к обязательным в российских школах экзаменам.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Доступные курсы на онлайн-платформе Smart University

Английский язык:

Подготовка к ОГЭ;

Подготовка ЕГЭ;

Общеобразовательный английский для школьников с 6 класса (с разных начальных уровней);

Общеобразовательный английский для взрослых (с разных начальных уровней);

Деловой английский для корпоративной среды.

Математика:

Подготовка к ОГЭ;

Подготовка к профильному ЕГЭ;

Подготовка к базовому ЕГЭ.

Русский язык:

Подготовка к ЕГЭ;

Подготовка к ОГЭ (с октября 2019 года).

Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно здесь.

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