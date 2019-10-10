Двое пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, попали под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 10 октября, в Томске произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.15 на ул.Красноармейской. Здесь 26-летний водитель сбил двоих мужчин-пешеходов, которые, по предварительным данным, переходили дорогу в неустановленном для этого месте.

Для осмотра мужчины-пешеходы доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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