В Томской области завершили ремонт двух участов трассы Могильный Мыс - Каргасок

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Два участка автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в Парабельском районе привели в нормативное состояние, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общая протяженность отремонтированных объектов составила 19,4 км. На участках 123–136 км и 136–142 км дорожники выполнили устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и покрытий из щебеночно-песчаных смесей.

Участок со 136‑го по 142-й км автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок отремонтирован на принципах контракта жизненного цикла – подрядчик будет заниматься его всесезонным содержанием в течение трех лет.

«Подрядная организация полностью берет на себя ответственность за состояние автодороги и заинтересована в том, чтобы после ремонта ничего не разрушалось», - отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Работы на обоих участках выполнялись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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