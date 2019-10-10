В Томске вывеска нового бара перекрыла историческую надпись на доме купчихи Некрасовой

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2019 // Фото: Instagram.com

В октябре этого года в старинном здании на Ленина, 123 открывается бар, и его новые владельцы установили вывеску, закрывающую надпись, которой более ста лет.

«С точки зрения этики и сохранности исторической среды Томска, перекрытый дореволюционный артефакт на фасаде – это, конечно же, потеря», — заметила Елена Ерофеева, профессиональный гид-экскурсовод.

Торговый дом был построен во второй половине XIX века и буквы порядком размыло, однако при желании все еще можно прочесть рекламу «Скобянной и инструментальный магазин Е. Х. Некрасовой» на южном фасаде старого здания. Сейчас ее совсем не различить под вывеской бара.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес – Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали.

В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения. Здание на Ленина, 123 – пример крупного доходного дома конца 19 века с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

О том, что надпись на фасаде теперь закрыта вывеской сообщил Сергей Рытов в своем Instagram: «Вы в курсе, что эту (плохо видимую на кирпичах) надпись показывали приезжим и туристам? Практически историческое место. Ведь её видно только в солнечный день. Было видно...».

По словам экскурсовода Ерофеевой, с точки зрения туристического маршрута еще остался аналог подобной рекламы — на доме И. Некрасова (пр. Ленина, 80), который сдавался под аптекарский магазин, о чем и свидетельствуют сохранившиеся на северном фасаде слова.

Владелец сообщества ВКонакте, рекламирующего бар, заверил, что надпись в порядке, и вывеска вмонтирована в те кирпичи, где не было краски, к тому же, монтажники очистили стену от брошенных фонарей подсветки и остатков старых вывесок: «Она не пострадала. Если снимем, надпись останется без порчи. Купчиха была женщина умная, место для вывески выбрала хорошее. Мы за ней повторили».

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