Томская область и «СИБУР» усилят совместную работу

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2019 // Фото: Сибур

Исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорились усилить совместную работу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

ТУСУР стал третьим вузом, который посетила делегация нефтехимического холдинга в ходе рабочей поездки в Томскую область. Здесь глава региона и ученые ТУСУРа представили руководству «СИБУРа» такие разработки, как радиолокационная система мониторинга и охраны периметра GUARD (совместный проект с томской научно-производственной фирмой «Микран»), технологии беспроводной связи и «интернета вещей» (совместная работа со сколковским институтом науки и технологий Skoltech), комплекс программно-технических средств оповещения населения «Грифон» и другие.

Также ТУСУР предложил «СИБУРу» различные варианты модульного, группового и проектного обучения.

Подводя итоги работы руководства нефтехимического холдинга в томских университетах, губернатор Сергей Жвачкин напомнил о «дорожной карте» по расширению использования томской продукции и технологий для нужд компании, а также о кроссиндустриальном центре совместных технологических разработок, идейными вдохновителями которого являются региональные власти, «СИБУР» и «Газпром нефть».

Член правления – исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов высоко оценил перспективы сотрудничества компании с регионом.

«У нас есть «дорожная карта» по расширению использования томской продукции и технологий, но есть и заделы для новых проектов», – сказал Василий Номоконов.

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