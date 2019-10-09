Уголовное дело о халатности возбуждено в Томске в связи с масштабным разливом нечистот в одном из городских поселков

9 октября 2019 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области возбудило дело о халатности в связи с загрязнением леса канализационными стоками в поселке Спутник (входит в состав Томска), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«По факту халатности со стороны администрации Томска возбуждено уголовное дело по ч. 1 прим. 1. ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным прокуратуры Томской области, в поселке не работают очистные сооружения, площадь загрязнения леса составила 4 тыс. квадратных метров, а в месте выхода сточных вод специалисты обнаружили загрязняющие вещества хлорид-ион и сульфат-ион. По оценкам областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, размер ущерба составил 7,8 млн рублей.

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