Волонтеров приглашают принять участие в акции «Стань исследователем!» в Томске

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Проект Свипер

В Томске в рамках Проекта Свипер ОГБУЗ «Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», стартовала акция «Стань исследователем!». В ее рамках волонтеры-участники подготовят серию интервью с жителями города, чей возраст сегодня от 16 до 25 лет.

Как сообщают организаторы, интервью будут касаться отношения молодых людей к актуальным сегодня темам — снижению рискованного поведения, сохранения репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ, ИППП и других инфекционных заболеваний, дискриминации и стигматизации. В качестве волонтеров-интервьюеров в акции смогут принять участие студенты учреждений СПО и вузов, а также работающая молодежь в возрасте до 25 лет.

На установочной сессии волонтерам расскажут, почему темы проекта актуальны, как проводить исследовательское интервью, почему работа интервьюеров будет важна, а также в каком виде потребуется подготовить ее результаты. В ходе акции будут проводиться промежуточные консультационные встречи и занятия с волонтерами.

В течение октября каждый участник акции может подготовить одну и более работ, которые в дальнейшем будут опубликованы на сайте Проекта Свипер. Все волонтеры, активно проявившие себя в ходе акции, по итогам получат библиотечки полезных книг. Кроме того, они могут победить в одном из трех внутренних конкурсов проекта.

Акция проводится АНО «Город 3.0» при поддержке Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» и исследовательской лаборатории «WSG lab».

Установочная сессия состоится 10 октября в 16.00 в офисе фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» по адресу пер. Дербышевский, 30, Томск.

Тел. для справок: +7 906 947-90-17, координатор акции «Стань исследователем!».

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