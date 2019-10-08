Томская область первой в Сибири завершила уборку зерновых

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томская область третий год подряд завершила уборку зерновых культур первой в Сибири, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Урожайность зерновых в Томской области - одна из самых высоких в Сибири: 20 центнеров с гектара в хозяйствах практически стали нормой, а 5 процентов из них получают уже более 30 центнеров.

«Третий год подряд мы завершили уборку зерновых первыми в Сибири, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Такой результат оказался возможен благодаря каждому из вас, благодаря нашей системной политике по техническому и технологическому перевооружению отрасли, благодаря новой кадровой работе в АПК».

Кроме того, Томская область завершила уборку свеклы и картофеля («вторым хлебом» по традиции, регион обеспечит не только себя, но и соседей по федеральному округу), хозяйства убрали масличный лен и полностью вытеребили лен-долгунец. На 6,5 процентов больше по сравнению с прошлым годом заготовлено кормов. Завершается подготовка зяби и семян, от качества которых зависит виды на урожай нового сельскохозяйственного года.

Тэги/темы: