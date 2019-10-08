Поросята, куры и собаки погибли при пожаре в Томске

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 7 октября, в Томске загорелся деревянный дом с надворными постройками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в поселке Нижний Склад поступило в 23.47. К приезду пожарных горела крыша дома, крытый двор был полностью охвачен огнем.

Потушить пожар удалось к 1.06. Площадь возгорания составила 150 кв.метров. В результате частично обгорела стена со стороны веранды и деревянная обрешетка крыши дома, сгорела веранда. Обгорели стены бани и стайки внутри и снаружи. Сгорел крытый двор: погибли 10 поросят, 15 кур и 2 собаки.

Причина пожара устанавливается.



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