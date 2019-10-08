В Стрежевом сосед-алиментщик сдал приставам соседа-должника

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Стрежевом судебные приставы во время визита к алиментщику выявили еще одного неплательщика, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Стрежевчанин, задолжавший на содержание ребенка почти 130 тыс. рублей, был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, но впоследствии не предпринял мер к погашению долга. Тогда судебные приставы составили рапорт о привлечении его к уголовной ответственности. При этом мужчина не являлся по вызову, поэтом было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Увидев пристава, алиментщик понял, что «попался» и поделился информацией. Он рассказал, что в квартире напротив живет мужчина, который тоже алименты не платит и с приставами встречаться не желает.

Согласившись помочь встретиться с соседом, гражданин постучал к нему в дверь и в результате предоставил возможность приставу зайти в квартиру. При встрече выяснилось, что сосед обязан платить алименты на содержание двух детей. Его также привлекли к административной ответственности, но эта мера не сработала. А возбудить уголовное дело не получалось, так как алиментщик всячески избегал служителей закона и съехал из квартиры, где был зарегистрирован. Неплательщика собирались объявлять в розыск, но неожиданно он был найден по соседству с таким же должником.

Таким образом в результате одного выхода на адрес в отдел были доставлены два алиментщика, в отношении которых возбудили уголовные дела за неуплату средств на содержание детей. Максимальная мера наказания по ст. 157 УК РФ – до года лишения свободы. При этом от выплаты долга гражданин не освобождается.

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