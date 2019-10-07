ВАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой в Асине
8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 7 октября, в городе Асино столкнулись ВАЗ 2107 и Toyota Mark II, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 16.50. По предварительным данным, водитель ВАЗа не перекрестке не предоставил преимущества иномарке, которая двигалась в сторону села Первомайское. Обоим водителям оказали разовую помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: 70.мвд.рф
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