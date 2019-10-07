Томские власти выделили деньги на ремонт генератора в селе, где более 1 тыс. человек остались без света

7 октября 2019 / Томский Обзор

Власти Томской области ввели режим локальной ЧС в селе Катайга, где 4 октября местные жители остались без света из-за поломки генератора, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Режим ЧС введен для ускорения решения вопроса по финансированию ремонта дизельного генератора. Средства на ремонт — 11,5 млн рублей — уже выделены», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что ремонтные работы предполагается провести до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что 4 октября около 1,1 тыс. жителей села Катайга Томской области остались без света из-за поломки дизельного генератора. Объекты соцсферы запитали по резервной схеме, в село направили резервные генераторы.

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