«Газпромнефть-Восток» развивает спортивную инфраструктуру территории деятельности

7 октября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В селе Парабель Томской области состоялось торжественное открытие современного стадиона, реконструкция которого была проведена при поддержке «Газпромнефть-Востока» и других работающих в районе компаний.

Реконструкция стадиона началась два года назад. Общая стоимость работ составила более 50 миллионов рублей.

В ходе реконструкции были проведены работы, которые принципиально изменили инфраструктуру и внешний вид стадиона, сделав его уникальным в области как в плане технического оснащения, так и возможностей для занятий разными видами спорта.

В рамках проекта было выровнено основание футбольного поля и ликвидирован существовавший ранее метровый перепад высот. Строители заменили покрытие с естественного на искусственное, смонтировали систему водоотведения и сделали современные комфортные для болельщиков трибуны. Около стадиона установлены новые ограждения и заасфальтированы дорожки.

Вся продукция, использованная в ходе реконструкции, безопасна и выполнена из высококачественных материалов. К примеру, футбольные ворота были изготовлены на петербургском заводе, который выпускает профессиональное спортивное оборудование. Его продукцией оснащаются ведущие спортивные площадки России, в том числе, стадион «Газпром Арена» в Северной столице.

«Мы искренне рады тому, что у жителей Парабели появилась возможность заниматься на стадионе, отвечающем самым высоким требованиям и стандартам современных высокотехнологичных спортивных сооружений. Уверен, стадион станет центром спортивной жизни и отличной площадкой для проведения соревнований и дружеских встреч не только для парабельцев, но и для жителей других районов Томской области. Это открывает новые горизонты как для повседневных занятий спортом, так и для развития профессионального спорта в Парабели и прилегающих районах», – сказал Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

«Администрация и крупные предприятия Парабельского района, а также подрядчик, досрочно завершивший реконструкцию, взаимодействовали четко и слаженно. Мы видим достойный результат: стадион с новой инфраструктурой и отличным оснащением», – сказал на открытии стадиона начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

«За два года проделан огромный объём работы. Я искренне благодарю наших социальных партнёров за такой красивый и нужный подарок. Уверен, стадион не будет пустовать: дети и взрослые активно будут заниматься спортом», – отметил Александр Карлов, глава Парабельского района.



Взаимодействие «Газпромнефть-Востока» с Парабельским районом осуществляется в рамках заключаемого ежегодно социально-экономического соглашения. Первое соглашение было подписано в 2007 году. За это время реализовано много проектов. Три года назад в рамках благоустройства детского сада «Подсолнухи» в поселке Парабель проведено асфальтирование проездов, озеленение и освещение территории, установлены новые безопасные качели, карусели и детские домики на площадке. В детском саду «Березка» была установлена современная охранная система и дополнительное освещение территории. Для организации подвоза школьников, проживающих в отдаленных поселках Новосельцевского поселения, «Газпромнефть-Восток» приобрел новый автобус. В прошлом году в селе Парабель предприятие построило новый современный семейный парк.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве также предусматривает взаимодействие предприятия и районных муниципалитетов в экономической и социальной сферах в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города». Инициативные группы жителей ежегодно участвуют в грантовом конкурсе «Газпромнефть-Востока», что позволяет не только благоустроить места проживания, но и воплотить в жизнь проекты населения.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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