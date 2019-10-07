ТГУ научит предпенсионеров программированию и графическому дизайну

На следующей неделе, 15 октября, Томский госуниверситет запускает пять программ обучения людей предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс.

Как сообщает пресс-служба вуза, пройти обучение можно по следующим направлениям:

Организатор экскурсий

Программирование

Оператор лазерных установок

Графический дизайн

Электроника

Подробное описание программ, перечень получаемых навыков и имена преподавателей можно изучить на сайте. Документы, выдаваемые по завершению программы: документ об обучении (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) и «Скиллс Паспорт» с указанием уровня овладения профессиональных компетенций.

Условия обучения: наличие среднего специального или высшего образования. Продолжительность программ: 72 академических часа (1 месяц).

«Обучение на протяжении всей жизни — это уже наша повседневная реальность. У нас компетенции подобраны так, что люди даже без опыта могут их освоить достаточно легко. Например, электроника предполагает, в основном, работу с паяльником. В организации экскурсий важен навык увлекательного преподнесения информации, который у людей старшего поколения наверняка имеется. В лазерных технологиях специалисты будут обучать гравировке, и тут главное — усидчивость и точность, а не большой багаж знаний. Графический дизайн предполагает изучение известных программ Adobe Photoshop и CorelDraw. Самая сложная компетенция — разработка мобильных приложений. Тут мы ориентируемся на преподавателей техникумов и учителей школ, у которых уже есть навыки работы с ПО», — отмечает менеджер программы Александр Петелин.

Для пенсионеров возможно обучение на льготных условиях — по цене 5000 рублей, для других категорий цена — 15000 рублей. Записаться на обучение или задать уточняющие вопросы можно по телефону 959-041 или по почте aepetelin@gmail.com.

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