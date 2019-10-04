Томичей приглашают на уборку родника рядом с Университетским озером

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2019 // Фото: vk.com/kpatrul_tomsk

В воскресенье, 6 октября, организация «Культурный патруль» устраивает уборку родника возле Университетского озера, сообщается в группе ВКонтакте.

Все желающие могут помочь навести порядок на территории озера. С собой необходимо иметь рабочую одежду (или уже быть в нее одетым) и термос.

Перед уборкой участников ждет экскурсия, а после — чай с печеньками.

Сбор в 11.00 у 4-го корпуса ТГУ (Московский тракт, 8).

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