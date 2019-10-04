Томский госуниверситет будет обучать школьников клонированию растений и космомониторингу природы

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2019 // Фото: Tsu.ru

Томский государственный университет (ТГУ) открыл Центр развития современных компетенций детей и молодежи, где школьники 5-11 классов будут обучаться по 30 программам по техническим и естественно-научным направлениям, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента с церемонии открытия.

«Проект направлен на то, чтобы дети не были ограничены тем пространством, что складывается в школе. В школе качественно и хорошо даем физику, химию, а вот в плане коммуникации работа в школе все же идет в одном здании. Здесь же (в центре — ИФ) работа ведется с молодыми учеными, лаборантами, здесь школьники обретают навыки, которые в школе пока недоступны, они учатся работать в команде», — сообщила заместитель министра просвещения России Марина Ракова в ходе церемонии открытия.

Так, школьники будут изучать биоинформатику, космомониторинг природы, разработку приложений для операционных систем смартфонов, клонирование растений, робототехнику и другие дисциплины.

Предполагается, что до конца года обучение в центре пройдут более 1,3 тыс. школьников Томской области.

«Центр включает в себя трансформирующееся пространство (оборудована лекционная и коворкинг-зона, позволяющие проводить открытые лектории, тренинги, проектные практикумы и тьюториалы) и восемь лабораторий, созданных на базе факультетов», — пояснил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время открытия центра отметил, что новая структура вуза — очередной шаг региона к развитию детского научно-технического творчества.

«Мы делаем акцент на конструирование и моделирование. В нашем регионе мы внедряем робототехнику, начиная с детского сада. Центр даст школьникам с 5-го класса умение работать в команде, общаться, даст дополнительные умения каждому из них», — сообщил губернатор.

Центр носит имя химика Дмитрия Менделеева, в связи с этим гости новой структуры вуза собрали кристаллическую решетку алмаза, символизирующую, по их словам, единство науки и власти.

Тэги/темы: