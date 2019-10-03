В томской деревне Эушта появилась новая дамба

3 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томска

В томской деревне Эушта завершено строительство ледозащитной дамбы. Насыпь из песчано-гравийной смеси протяженностью 340 метров в прибрежной зоне Томи защитит деревню от возможного разрушения льдом весной.

Как сообщает пресс-служба администрации города, внутри дамба прослоена нетканым синтетическим материалом, откосы укреплены каменной наброской.

Сегодня специалисты подразделения городской администрации принимают выполненные работы.

«Для Томска это очень важный проект. На 28 участках города существует вероятность возможного подтопления весной, в этот же перечень входит Эушта, где возможно подтопление 12 улиц. В течение лета мы несколько раз приезжали, смотрели, встречались с местными жителями. Исходя из многолетних данных и была высчитана высота подъема воды, и необходимая протяженность объекта. Теперь угроза возможного разрушения домовладений льдом во время весеннего половодья в этой части Кировского района значительно снизилась», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Гидротехническое сооружение было построено в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры».

Эушта — деревня в составе Томска, была присоединена к городу в конце 2005 года. Она расположена на левом берегу Томи, напротив одного из исторических районов города — Черемошники.

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