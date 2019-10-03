Томичи и жители области могут предложить идеи дизайна томского аэропорта

В аэропорту «Томск» представители администрации Томской области, руководство холдинга «Новапорт» и генеральный проектировщик ООО «АССАМАНН Бератен+Планен» обсудили предстоящую реконструкцию аэровокзального комплекса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники встречи обговорили концепцию строительства нового терминала, его параметры и другие технические вопросы. Также речь шла о реализации проекта присвоения томскому аэропорту имени авиаконструктора Николая Камова.

Напомним, в 2018 году в России состоялся масштабный общенациональный конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающихся соотечественников аэропортам страны. В финале конкурса за выбор имени томскому аэропорту победила кандидатура Камова – легендарный авиаконструктор набрал 42% голосов. 31 мая 2019 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил томскому аэропорту имя Николая Камова.



При реконструкции аэропорта поставлена задача отразить в архитектурных решениях экстерьера и интерьера нового аэровокзала элементы, связанные с именем Камова.

Предполагается, что в аэропорту будет развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные Николаю Камову, его деятельности и авиации в целом. К выбору дизайнерского решения решено привлечь общественность.

Томичи могут присылать свои предложения до 31 октября 2019 года включительно в Общественную палату Томской области по электронной почте opto@tomsk.gov.ru с пометкой «Аэропорт Камов», а также личными сообщениями в официальные паблики администрации Томской области в Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram и Facebook.



По итогам поступивших предложений будет проведено обсуждение с участием членов Общественной палаты Томской области, самые интересные идеи будут использованы при разработке нового дизайна аэропорта.