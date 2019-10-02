В Томскую школу №5 и гимназию №6 вернулось тепло

2 октября 2019 / Томский Обзор

В Томске гимназия № 6 и школа № 5 подключены к отоплению 1 октября после однодневного отключения по причине устранения повреждений на теплосетях ОАО «ТомскРТС» на ул.Герцена и Октябрьской.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, занятия в учреждениях осуществлялись дистанционно. По данным департамента образования в школе № 5 обучаются 560 человек, в гимназии № 6 – 847 человек с 1 по 11 класс.

«Температура в помещениях гимназии № 6 полностью соответствует требованиям СанПиН, и здесь занятия возобновлены. Планируется, что школа № 5 до завтра прогреется, и учащиеся также вернутся за парты. Пока дети находятся на дистанционном обучении», - пояснила начальник департамента образования Ольга Васильева.

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