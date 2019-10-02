Осенний призыв стартовал в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. Всего в этот период на службу в армию отправятся 850 призывников из Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Требования, предъявляемые к состоянию здоровья, уровню образования и подготовки новобранцев высокие. Но при должном взаимодействии всех участников процесса, уверен, комиссии отберут 850 добросовестных, обученных и мотивированных на хорошую службу парней», — сказал заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Замгубернатора отметил, что в 2019-2020 учебном году в рамках подготовки к службе 135 призывников пройдут обучение в филиалах томского ДОСААФ по военно-учётным специальностям «Водитель транспортного средства категории «С» и «Водитель-парашютист».

«Осенью, кроме прошедших подготовку в региональном ДОСААФ, также призовут 60 водителей, обучающихся в других техникумах и колледжах. Проходить дополнительную подготовку и сдавать экзамены в ГИБДД они будут уже во время военной службы», — подчеркнул вице-губернатор. — Современная армия — это грамотные и подготовленные специалисты с высоким уровнем образования и культуры, способные управлять передовыми системами вооружения».

Всего в Томской области с 1 октября начали работать 22 призывных комиссии. В первую очередь на медицинские обследования они будут направлять тех, кто получил отсрочку в прошлые призывные кампании.

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