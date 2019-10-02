В Асине 7 человек эвакуировали из дома из-за горящего матраса

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 1 октября, в городе Асино в пятиэтажном кирпичном жилом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Стадионная поступило около 20.02 . К приезду пожарных шел дым из квартиры на 3 этаже. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 7 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 20.20. В результате в двухкомнатной квартире на полу в комнате сгорел матрас, закоптились стены. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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