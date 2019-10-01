Пятикилометровый участок трассы Томск-Колпашево отремонтировали за 123,6 млн рублей

1 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томской области завершен ремонт третьего из четырех участков автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево, расположенного в Шегарском районе. Ремонт проводился в рамках годового плана национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общий объем финансирования работ на участке 107–112 км составил 123,6 млн рублей. Специалисты подрядной организации (ООО «Сибстройцены») выполнили устройство дорожного покрытия и укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. На участке нанесена термопластиком дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Кроме того, подрядчики отремонтировали остановочный комплекс с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами.

«Национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ одной из задач ставит применение современных технологий и материалов при ремонте объектов. Губернатор Сергей Жвачкин для повышения качества ремонта, долговечности новых покрытий наших дорог и увеличения межремонтных сроков, а также эффективного использования бюджетных средств требует от дорожников максимально применять новые технологии и материалы», ‑ отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Нижний слой на участке 107–112 км автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево строители уложили полимерно-дисперсно-армирующими асфальтобетонными смесями, верхний — щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-16. При устройстве примыканий для герметизации швов дорожники применили битумно-полимерную стыковочную ленту.

Участок ремонта является частью основной дороги, обеспечивающей транзит межрегиональных и региональных перевозок грузов и пассажиров, а также транспортную доступность населения Шегарского, Кожевниковского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского, Колпашевского, Верхнекетского, Парабельского, Каргасокского и Александровского муниципальных районов с областным центром.

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