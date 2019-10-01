В Томской области судебные приставы нашли должника среди понятых

1 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель Тегульдета, приглашенный в качестве понятого на исполнительные действия, сам оказался должником. После встречи с приставом он оплатил большую часть долга, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина задолжал 80 тыс. рублей по договору займа. Приставы обратили взыскание на его счета, однако там средств не оказалось. Официального места работы мужчина также не имел. Приставы выяснили, что у должника есть дом и два автомобиля - на совершение регистрационных действий с ними были вынесены запреты. Позже приставы выехали по месту жительства мужчины, однако дома не оказалось ни транспорта, ни хозяина.

Встреча должника с приставами состоялась позже при других обстоятельствах. В ходе ареста имущества совсем у другого гражданина пристав взяла паспорт у одного из понятых и увидела, что документ принадлежит должнику, который обязан оплатить денежные средства по договору займа. В ходе разговора выяснилось, что служителю закона повезло вдвойне: гражданин переехал в Томск, а в Тегульдете находится всего несколько дней.

Позже на приеме пристав объяснила должнику, что неоплата долга повлечет арест одного из автомобилей. На следующий день после разговора должник пришел в отдел и оплатил 30 тыс. рублей, а через два дня повторил оплату в этом же размере, пояснив, что имеет неофициальный источник дохода, который позволит в короткий срок погасить долг полностью.

Несмотря на его обещания, готовятся документы для ареста автомобиля в Томске. Если гражданин не внесет оставшуюся сумму на депозитный счет отдела в ближайшие дни (28 тыс. рублей вместе с исполнительским сбором), в отношении автовладельца исполнительные действия будут продолжены.

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