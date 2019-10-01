В Томске начались обсуждения дизайн-проектов благоустройства на следующий год

В Томске стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства на 2020 год. На первой встрече томичи обсудили проекты благоустройства Кировского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства проводят встречи с активными томичами, маломобильными горожанами, депутатами Думы, представителями общественных организаций. Они обсуждают дизайн-проекты благоустройства томских парков, скверов, рощ, которые получат новый облик в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рейтинговое голосование должно пройти до 1 ноября, чтобы строительные бригады смогли выйти на объекты уже в мае. В сентябре более 600 человек назвали 200 общественных пространств, нуждающихся в обновлении. По предложениям жителей определились 20 объектов-лидеров, по которым подготовлены эскизные дизайн-проекты. Предполагается, что обсуждения будут завершены в середине октября.

В качестве базовых моментов проектировщики предлагают на всех общественных пространствах увеличить количество парковочных мест и максимально сохранить зеленые насаждения.

Первым обсуждали обновления парковой зоны в квартале, ограниченном улицами Карташова и Дзержинского, более известной томичам как Чернобыльский сквер. Авторы проекты - специалисты «Проектно-сметного бюро» - предложили демонтировать здесь существующие подпорные стены, заменив их плиточным мощением и автомобильной парковкой на 8 машиномест, а детскую площадку разделить на игровую и спортивную зоны и перенести в северо-западную часть сквера. Для удобства маломобильных томичей запланировали пандусы. Неотъемлемой частью проекта станет установка садовой мебели, освещение и озеленение. В память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС предложили устроить в сквере монументальные стеллы.

В зеленой зоне по пр. Ленина, 55-61 предложили создать современное общественное пространство вблизи административных зданий. Во время реконструкции сквера здесь предложили демонтировать поврежденные подпорные стенки, уложить здесь плитку, смонтировать пандусы и расширить автомобильную парковку. Томичи предложили предусмотреть здесь возможность создания зоны отдыха для студентов с бесплатным Wi-Fi, а с вузами проработать вопрос создания уникальных малых архитектурных форм, например, в форме логотипов учебных заведений.

Также в рамках встречи с разработчиками и представителями городской администрации томичи познакомились с дизайн-проектами благоустройства зеленых зон у Мавлюкеевского озера, по ул. Вершинина 17 и сквера им. Яблокова.

Общественные обсуждения также будут проходить 3, 10 и 17 октября в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103). На встречах томичи будут рассматривать проекты благоустройства в каждом районе.

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