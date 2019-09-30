Стас Старовойтов и Other Noises выступят на открытии стерео-кафе Santa Monica в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: Vk.com/santamonica.rest

В четверг, 3 октября, в Томске состоится официальное открытия стерео кафе Santa Monica (ул.Кулева, 26). Гостей мероприятия ждет обновленное меню и культурная программа, сообщают организаторы в группе заведения ВКонтакте.

«Мы долго работали над нашим меню и сервисом, мы благодарны всем гостям, которые помогали нам в этом, однако пришла пора открыть наши двери шире! Приглашаем вас на официальное открытие», — говорится в сообщении.

Шеф-повар Александр Родик доработал свои фирменные блюда, содержимое барной карты увеличилось в несколько раз. Помимо кулинарного меню гостей мероприятия ждет и культурная программа. По праву хозяев концерт откроет группа Other Noises. Затем программу продолжит выступление Стаса Старовойтова. После для гостей будет играть DJ G’SUS.

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Сбор гостей с 18.00, начало культурной программы в 19.00. Цена билетов: от 1000 до 2500 ₽. В нее включены приветственные напитки, сет закусок от шеф-повара и фирменный «Цезарь Санта Моники» в одной из трёх вариаций. Организаторы отмечают, что количество мест сильно ограничено и рекомендуют не откладывать бронирование на последний момент.

Дополнительная информация и приобретение билетов:

WhatsApp;

Telegram;

Instagram Direct.

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После 22:00 вход свободный. В этот вечер кафе будет работать до последнего гостя.

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