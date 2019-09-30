На улицы Томска вывели пескоразбрасывающую технику

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

«ТомскСАХ» вывело на дежурство пескоразбрасывающую технику в связи с ожидаемыми изменениями погоды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ежедневно на ночное дежурство выходят не менее 6 пескоразбрасывающих машин, готовых при первых признаках гололеда приступить к отсыпке песко-соляной смесью потенциально-опасных участков дорог – спусков, поворотов, путепроводов, мостов и т.д.

Все потенциально опасные участки городских магистралей прописаны в картах маршрутов. При усилении снегопада будет начато разметание улично-дорожной сети.

Администрация Томска напоминает автолюбителям о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдении правил дорожного движения. От этого зависит не только ваша личная безопасность, но и безопасность других водителей и пешеходов.

Так как в период осеннего межсезонья пешеходы трудно различимы на дорогах, томичам также рекомендуют в целях личной безопасности отказаться от одежды темных цветов, использовать светоотражающие элементы на одежде, сумках, рюкзаках, обуви и пр.

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