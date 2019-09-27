Томск стал 16 в рейтинге недорогих туристических городов России

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томск занял 16 место в рейтинге бюджетных городов России для туристических поездок осенью 2019 года. Соответствующее исследование провел туристический портал «ТурСтат», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На первом месте рейтинга — Великий Новгород, замыкает двадцатку Улан-Удэ. По данным портала «ТурСтат», бюджет туриста в Томске не превысит 3 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входят стоимость проживания в гостинице или квартире на двоих, обед в кафе и посещение музея.

Сейчас в Томской области действуют три туристических маршрута: «Томск — сердце Сибири!», «Императорский маршрут», «Окно в Сибирь. Тур по золотому кольцу Томской области». Они включают посещение Томска и районов области. Туристам представляют такие достопримечательности, как казачий острог XVII века, монастырь старца Феодора Козьмича, музей старинных икон, купеческие дома, Свято-Никольский женский монастырь, мастерскую иконописи, санаторий Чажемто и другие.

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