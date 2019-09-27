Из Парижа с победой: томичка в составе сборной покорила мировое первенство по парикмахерскому искусству

27 сентября 2019

Парикмахер-модельер из Томска Оксана Азизова в составе сборной России получила золотые медали на чемпионате мира по парикмахерскому искусству «OMC HairWorld 2019», прошедшем в Париже с 14 по 16 сентября.

Оксана Азизова – парикмахер модельер, преподаватель школы-студии парикмахерского искусства Art Pro Fashion.

Прежде чем попасть на мировое первенство, Оксана с командой мастеров была участником и призером региональных чемпионатов и чемпионата России.

Первенство OMC HairWorld проводится ежегодно, и в этом году участниками стали более 1500 мастеров из 70 стран мира. Оксана - единственный парикмахер-модельер из Томска, одержавший победу в составе сборной России на чемпионате мира в номинации «Престиж кубок», куда входят направления «Прическа для гала-вечера» и «Свадебная прическа».

«Чтобы участвовать в мероприятии такого масштаба, наша команда готовилась практически год: это были регулярные тренировки в Москве и других городах России. Кроме того, в Томске я постоянно оттачивала свои навыки, старалась улучшать результат. Самое непростое для меня на чемпионате в Париже было состязание в свадебной прическе, - нам отводилось всего 30 минут на работу, однако мы справились! Я очень горжусь нашей победой и планирую в дальнейшем развиваться в парикмахерском искусстве, сдав квалификационный экзамен, чтобы уже самой получить возможность оценивать мастеров на профессиональных чемпионатах» - рассказывает Оксана.

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