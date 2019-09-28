Подросток получил тяжелые травмы после опрокидывания ВАЗа на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 27 сентября, на трассе Мельниково-Изовка произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний подросток, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 4.35 ну 41 километре трассы. По предварительным данным, неизвестный водитель ВАЗ-21053 не справился с управлением и допустим опрокидывание автомобиля. 17-летний молодой человек, участник данного происшествия, в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефонам: 8(38244)2-17-43, 8(38244)2-11-98, 8(3822)66-44-22, 8(3822)66-44-24.

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