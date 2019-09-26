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Депутаты томской облдумы приняли закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

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Депутаты в двух чтениях приняли закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год». Итого величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год составит 9 546 рублей, сообщается на сайте парламента.

Так, согласно федеральному законодательству величина прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе ежегодно устанавливается законом субъекта Российской Федерации для обеспечения возможности назначения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получающим сумму меньше установленного минимума.

По расчетам специалистов, рост величины прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2020 год к величине прожиточного минимума прошлого года составил 7,9 %, или 751 рубль.

Устанавливаемая законопроектом величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области (9 546 рублей) превышает величину прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации. И это превышение потребует принятия с 2020 года нового расходного обязательства Томской области по выплате региональной социальной доплаты к пенсии.

По расчетам в 2020 году прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 28 822 человека. Объем средств, которые необходимо предусмотреть в областном бюджете на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии, составляет 838,2 млн. рублей в год.

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