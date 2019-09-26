В Томске открылась новая спортплощадка

26 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: СИБУР

Во вторник, 24 сентября, в микрорайоне Иркутский торжественно открыли новую спортивную площадку для детей. Здесь появились качели, скамейки, спортивные турникеты, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Как сообщает пресс-служба, площадка открыта по инициативе Территориального общественного самоуправления (ТОС) «Совет микрорайона «Иркутский», который стал победителей грантового конкурса-2019 программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Площадь обустроенной территории составляет 625 квадратных метров. По периметру жители микрорайона высадили саженцы алтайской смородины и сирени.

«В наш Совет входит 9 домов, начиная от №27/1 по Иркутскому тракту и заканчивая домом 53. Ранее на этом месте стояли недействующие постройки. На Совете было решено благоустроить территорию для жителей всего микрорайона. Узнав о конкурсе, подали заявку на получение гранта от СИБУРа и выиграли. И мы благодарны компании за поддержку. Площадка востребована, рядом школа №53, дети идут после занятий, оставляют портфели и занимаются на турникетах, здесь гуляют и отдыхают и взрослые и малыши. Это новая комфортная среда, которая создана благодаря неравнодушию огромного количества людей», - отметила председатель ТОС «Совет микрорайона «Иркутский» Татьяна Лукьянова.

«Самое классное, интересное и хорошее, что это площадка была создана по инициативе самих жителей района, которые сами выбрали территорию, чтобы благоустроить и привести ее в порядок. Компания СИБУР поддерживает инициативы, направленные на физическую культуру и спорт. Надеемся, что площадка станет местом для активного образа жизни подрастающего поколения», - рассказал советник генерального директора по связям с органами государственного управления, ООО «Томскнефтехим» (томское предприятие СИБУРа) Александр Еремин.

По случаю открытия площадки аниматоры провели для детей развлекательную программу. Как сообщил председатель ТОС микрорайона «Иркутский», в перспективе на территории появятся дорожки для занятий скандинавской ходьбой и новые спортивные элементы.

11 октября в регионах деятельности СИБУРа завершается прием заявок на конкурсы грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы «Формула хороших дел». Срок реализации проектов – 2020 год. Подробнее здесь.

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