Томские застройщики заявляют о несовершенстве системы расселения аварийного жилья

26 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Крупнейшие застройщики Томской области считают, что нацпроект по расселению аварийного жилья в регионе идет медленно из-за ряда проблем, в том числе низкой стоимости компенсации от Минстроя РФ и отсутствия готовых участков для строительства нового жилья в областном центре, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Это иллюзия — будто бы мы, застройщики, хотим роста цен. Для нас важен вопрос количества — продать больше. Надо продать все. Все время ищем грань между себестоимостью и спросом. Нацпроект по аварийному жилью — это отличное решение этого вопроса. Другой вопрос, что государство под эту программу хочет у нас купить жилье по невысокой цене — 43 тыс. рублей. Мы продаем за 46-47 тыс. рублей, а надо бы за 50. Но проблема и в том, что общий спрос падает», — сообщил глава ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) Александр Шпетер журналистам в кулуарах съезда строителей и проектировщиков Томской области в среду.

Он напомнил, что ТДСК активно ведет застройку в Томском районе, тогда как в расселении гораздо сильнее нуждаются жители Томска. Однако в настоящий момент нет законного разрешения переселять людей в рамках программы в другое муниципальное образование.

«Расселять надо аварийное жилье туда, где оно (готовое жилье — прим.ред.) есть. Стройка (у ТДСК — прим.ред.) идет в Томском районе, давайте расселим туда из Томска. Хорошо, есть агломерация — давайте в ее пределах расселять, сразу сдвинемся же с места. Но мы не находим законодательных обоснований», — сказал глава ТДСК.

Шпетер подсчитал, что регион в 2019–2024 годах должен расселить около 120 тыс. кв. метров аварийного жилья, то есть около 20 тыс. кв. метров ежегодно, что равно примерно 400 квартирам в год, если принимать в расчет среднюю площадь за 50 кв. метров.

«Сегодня только у нас столько (400 — прим.ред.) квартир стоит готовых. (. . .) Недорабатывают очень сильно местные власти. (. . .) Само понятие — аварийное жилье — это то жилье, которое необходимо расселять немедленно. Но люди годами живут в нем, значит оно не аварийное? Если это все же аварийное, то давайте искать подходы вместе с МЧС, надо что-то делать», — добавил он.

С ним согласился заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто.

«Мы никогда не исполним программу (расселения аварийного жилья — прим.ред.), если будем работать по стандарту, который нам диктуют. Власть при реализации этого нацпроекта работает плохо. Есть на рынке уникальная ситуация — стоят свободные квартиры, которые готовы к продаже. Но мы не можем их купить, чтобы расселить людей», — сообщил он, выступая на съезде.

О сложностях в реализации программы расселения аварийного жилья в ходе съезда заявила и глава ООО «Группа компаний «Карьероуправление» Екатерина Собканюк. По ее словам, строителям необходим сформированный земельный банк в Томске, где за последние годы было выставлено на аукцион мало участков для застройки.

«Как же мы будем выполнять те задачи, что стоят перед нами? Пустите нас в город! Мы хотим строить в городе! Экономика строительства в городе совсем иная, она сильно лучше. Потому что в чистом поле нужно строить котельные, очистные сооружения, километры дорог. Все это ложится на плечи застройщика», — заявила Собканюк.

Она отметила, что в регионе осталось мало заводов по производству железобетона, по производству кирпича — только два, и те загружены на 50-60% мощностей, поскольку упал спрос.

Кроме того, она сообщила, что застройщики зачастую начинать строить дом при одном действующем законодательстве, а завершают при другом, что также приводит к различным проблемам при оформлении бумаг.

Как сообщалось, ранее администрация Томска отмечала наличие проблемы с расселением жителей аварийных домов из-за того, что рыночная стоимость жилья в городе выше, чем финансируемая Минстроем РФ. При этом, по данным администрации города, эта проблема обсуждалась на прошедшем в июле совещании рабочей группы под председательством заместителя губернатора региона Андрея Антонова. Группа приняла решение «сформировать предложения по корректировке областного бюджета на дополнительное финансирование в рамках регионального проекта (. . .) на 2019 год вследствие разницы между нормативной и рыночной ценами 1 кв. метра жилых помещений (. . .), что повысит вероятность достижения цели национального проекта — обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Власти региона также отмечали негативные последствия изменений закона о дольщиках: томские строительные компании не принимают активного участия в работе в рамках обновленного закона о долевом строительстве. В связи с этим, а также из-за высокой закредитованности населения, в первом полугодии 2019 года на территории всего региона было введено 96,1 тыс. кв. метров жилья, что в 2,5 раза меньше, чем за 6 месяцев 2018 года.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (всего 21 компания) образует единый технологический комплекс по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК строит микро- и мегарайоны в Томской и Новосибирской областях.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%) и член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

ГК «Карьероуправление» занимается строительством микрорайонов на левобережье Томска. В группу входят кирпичный завод и строительная компания, также компания продает песок, растворы, бетон.

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