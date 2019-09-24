Томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
24 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Сегодня, 24 сентября, в Томске загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме по пер.Заозерный, 16/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 13.03. К приезду пожарных из окна на пятом этаже шел дым. Здесь в гостинке горела душевая кабина. Огонь потух до того как пожарные оказались в комнате: в душевой произошел порыв пластиковой трубы, в результате хлынувшая вода потушила пламя.
В комнате на полу пожарные обнаружили и спасли мужчину средних лет. Пострадавший был передан бригаде «скорой».
Площадь пожара составила полтора квадратных метра, в квартире закоптились стены и вещи. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек.
Причина пожара устанавливается.
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