Более 1500 рабочих мест предложат томичам на ярмарке вакансий

24 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

В четверг, 26 сентября, в Томске пройдет общегородская ярмарка вакансий, в которой примут участие около 70 организаций и предприятий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Свыше 1500 рабочих мест предложат cоискателям крупнейшие предприятия города – компании «Манотомь», «Лента», «Стройпарк», Группа компаний «Лама», а также «Трамвайно-троллейбусное управление», «Сбербанк», «Почта России», Военный комиссариат Томской области и другие.

Томичи, ищущие работу, получат возможность пройти первичное собеседование с представителями кадровых служб и задать вопросы.

Посетителей ярмарки, готовых к переезду, познакомят с проектом по трудоустройству граждан на предприятия Дальнего Востока, томичей предпенсионного возраста — с программами по профессиональному обучению и дополнительному образованию. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предложат повысить квалификацию или пройти переобучение, чтобы сохранить профессиональные навыки или найти новую работу. Те, кто намерен посвятить себя карьере педагога, могут рассмотреть возможность дополнительного профобразования в рамках проекта «Школьный учитель».

Также участникам ярмарки будут представлены банки вакансий, в том числе общероссийской базы вакансий по поиску работы и подбору сотрудников «Работа в России».

На ярмарке можно получить консультации специалистов по вопросам труда и занятости, организации собственного бизнеса, временному трудоустройству в регионах России, временных общественных работах, стажировки выпускников и др.

Для соискателей вакансий будет организован мастер-класс «Эффективная самопрезентация на рынке труда», всем желающим консультанты помогут составить профессиональное резюме.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 13.00 в комплексе «Fакел» (ул. Красноармейская, 120).

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