Вор-рецедивист получил 4 года колонии за кражу бутылки пива в томском магазине

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Ленинский районный суд Томска приговорил мужчину, обвиняемого в краже бутылки пива, к реальному сроку.

Как сообщает районная прокуратура, в декабре 2018 года в одном из магазинов подсудимый взял со стеллажа бутылку пива, спрятал ее за пазуху и решил выйти не расплатившись. Однако его задержал сотрудник магазина, а противоправные действия были запечатлены камерами видеонаблюдения.

На суде мужчина признал вину, отметив, что в момент его совершения плохо себя чувствовал и ему было нужно опохмелиться, но денег не было.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение мужчине наказания в виде лишения свободы, так как он неоднократно судим за преступления имущественного характера. Суд, принимая решение, учел позицию государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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