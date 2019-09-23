Томичей ждут грозы со шквалистым ветром

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 24 сентября, в Томской области ожидаются грозы с сильным ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра 15-20 м/с, при грозах шквалистые порывы 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду необходимо быть предельно осторожными с открытыми источниками огня.

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