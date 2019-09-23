Томские гиревики победили в командном зачете Кубка России

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сборная Томской области победила в командном зачете Кубка России по гиревому спорту, проходившему 20-21 сентября в томском Дворце зрелищ и спорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На помост вышли более 160 атлетов из 25 регионов России. Сборная команда Томской области стала самой многочисленной на соревнованиях: в ее составе выступали 25 спортсменов. Основным звеном стали молодые гиревики, получившие хороший соревновательный опыт, а самыми титулованными — победители первенств Европы и мира Дмитрий и Иван Черкашины.

«На Кубке России по гиревому спорту было разыграно 14 комплектов медалей личного первенства. На счету томской сборной три «бронзы», два «серебра» и два «золота». Одно «золото» принес для нашей команды мастер спорта международного класса Дмитрий Черкашин, а второе выиграл спортсмен из Колпашева Даниель Лукьянов, и это его первая победа на турнире такого высокого уровня», — сообщил первый вице-президент всероссийской федерации гиревого спорта, председатель федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев.

Призерами Кубка России в составе сборной Томской области стали Иван Черкашин, Екатерина Поликарпова, Илья Цыбаев и Тимофей Назаров. Помимо личных первенств также разыграно два комплекта медалей командных эстафет. Томская область участвовала в обеих и заняла второе и третье место.

По итогам всех соревновательных дней сборная Томской области заняла первое общекомандное место и оставила звание победителя Кубка России у себя дома. Второе место у команды Санкт-Петербурга, на третьем — команда Омской области.

Как сообщил Алексей Ажермачев, после Кубка России сформирован состав национальной сборной для выступления на чемпионате и первенстве мира в Сербии в начале ноября. От Томской области в соревнованиях будут участвовать Ольга Морозова и Дмитрий Черкашин.

Руководство всероссийской федерации гиревого спорта и гости Кубка России отметили высокий уровень организации и поблагодарили руководство администрации Томской области и Томской областной федерации гиревого спорта. Кроме того, тренеры и спортсмены из других регионов России похвалили широкое географическое распространение гиревого спорта на территории Томской области – спортивные секции существуют в Томске, Северске и всех сельских районах региона.

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