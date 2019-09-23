Завтра в Томске начнут давать отопление

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 24 сентября, в Томске стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, решение было принято в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Томске. В соответствии с распоряжением, предприятиям — поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 24 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.

При этом перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. В это время управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей, которых в Томске почти 700 км.

Ожидается, что температура воздуха прогреется в квартирах томичей к ближайшей субботе.

Подключение объектов социальной сферы началось почти на три недели раньше. Сегодня отопление уже есть почти в 100 корпусах детских садов и в 21 школе. Часть образовательных учреждений приняла решение о включении отоплении одновременно со всем городом.

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