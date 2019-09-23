Десять человек эвакуировали из горящего дома в Томске

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 23 сентября, в Томске загорелся 4-этажный жилой дом по ул.Усова, 66, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 2.15. К приезду пожарных шел дым с первого этажа. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 10 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 2.34. В результате на 1 этаже в помещении 12х3 м (принадлежит ООО) обгорели стол, стул, компьютер, шкаф, подоконник, оконная рама; закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 10 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.



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