Мотоциклист погиб в ДТП в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 21 сентября, в Томске столкнулись BMW X5 и мотоцикл Kawasaki, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.30 на пр.Ленина, 82. В результате столкновения молодой человек, управлявший мотоциклом скончался от полученных травм на месте ДТП.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по телефонам: 8 (3822) 794-715, 8-952-881-6999, или по адресу ул.Иркутский тракт, 79, кабинет 404.

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