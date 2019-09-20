Тур выходного дня по Колпашевскому району вышел в финал премии «Маршруты России»

На региональном этапе Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» тур выходного дня по Колпашевскому району «Левобережье» занял третье место в номинации «Культурно-познавательный туризм», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего для очного этапа, который проходил в Новосибирске, было отобрано 120 маршрутов со всей Сибири.

Маршрут «Левобережье» действует с января 2019 года и рассчитан на два дня. За это время туристы могут увидеть кедр-целитель, камень — центр Томской области, посетить термальный источник в селе Малиновка, ферму по разведению породистых коров, а также мастерскую резчика по дереву Анатолия Галайды в селе Инкино. Параллельно экскурсанты знакомятся с историей Колпашевского района и входящих в него сёл.

С января по март 2019 года в экскурсионном туре приняли участие 83 человека.

Финал конкурса «Маршруты Росиии», в котором будет участвовать тур «Левобережье», пройдет в Москве до конца 2019 года.

Премия «Маршруты России» учреждена федеральным сетевым изданием по туризму и отдыху «Живая карта» и НАСТ как первая профессиональная отраслевая награда в области развития внутреннего и въездного туризма, присуждаемая по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых маршрутов.

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