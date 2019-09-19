Беременная женщина попала в ДТП с пьяным водителем на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 19 сентября, на трассе Могильный Мыс - Каргасок столкнулись Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.45 вблизи деревни Новосельцево. По предварительным данным, пьяный 50-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с Hyundai. Второй иномаркой управляла беременная 30-летняя женщина.

После столкновение Chevrolet загорелся. Женщину-водителя доставили в больницу, где оказали разовую помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги/темы: