Беременная женщина попала в ДТП с пьяным водителем на трассе в Томской области
20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 19 сентября, на трассе Могильный Мыс - Каргасок столкнулись Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 17.45 вблизи деревни Новосельцево. По предварительным данным, пьяный 50-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с Hyundai. Второй иномаркой управляла беременная 30-летняя женщина.
После столкновение Chevrolet загорелся. Женщину-водителя доставили в больницу, где оказали разовую помощь.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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