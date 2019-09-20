Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томской «Аэлите» стартует Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2019 года. Томичей приглашают присоединиться к мировому зрительскому жюри и выбрать лучший короткометражный фильм фестиваля.

Как сообщают организаторы, под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» кинопоказы программы фестиваля пройдут одновременно в Америке и России, во Франции и Южной Африке, в Италии и Мексике, в Австрии и Великобритании и других странах. В России компания Тур де фильм объединяет жителей Томска, Санкт-Петербурга и Рязани, Ярославля и Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, а также другие российские города. В Томске посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет 26, 27, 28, и 29 сентября в 19.00 в «Аэлите» (пр.Ленина, 78).

В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Великобритания представляет сразу три работы. Самая звездная из них – sci-fi «ИЗДАЛЕКА» с Тимоти Споллом, известным по роли Питера Петтигрю из вселенной Гарри Поттера и по фильмам Майкла Ли. Вторая британская картина — «СИЛЬВИЯ» – с трогательной историей о продаже семейного авто, заставляющей плакать не только женскую, но и мужскую часть аудитории, уже стала лучшим фильмом по версии London Independent Film Awards. Ещё один английский фильм — комедия положений от феминистки-режиссерки Флоренс Кит-Роуч «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» — о неожиданной развязке бурно проведенной ночи.

Особенность программы нынешнего года — рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров. В дебютной работе иранки Марзие Риахи «УРОК ВОЖДЕНИЯ» героиня фильма, согласно закону, вынуждена учиться водить авто под контролем мужа. Её играет национальная звезда Линда Киани, у которой полтора миллиона подписчиков в Инстаграм, но прав ничуть не больше, чем у любой другой иранки. Канадская комедия «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» режиссера Алисс Лейт-Роджерс показывает оригинальный способ борьбы с «трудными» клиентами официантки высококлассного ресторана, а финский «МАТЧ» философски рассуждает о преодолении агрессии на теннисном корте.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино - это первый глобальный кинофестиваль, который ежегодно объединяет более 100 000 поклонников короткого метра для участия в интерактивном голосовании для выбора лучшего фильма.

Купить билеты можно здесь.

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