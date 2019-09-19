В Томской области ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие сутки, днем 20 сентября и ночью 21 в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области местами ожидаются дожди, грозы, град, по северу местами сильные дожди, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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