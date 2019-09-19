Более четырех тысяч новых ученических мест планируется создать в Томске к 2023 году

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Мэрия Томска составила и отправила в областную администрацию бюджетную заявку на финансирование строительства новых школ и детсадов в 2020–2022 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу гордумы.

«В заявку вошли три школы на 1,1 тыс. мест каждая на улицах Герасименко, Демьяна Бедного, Высоцкого, а также корпус школы на 200 мест на улице Фабричная в селе Дзержинское (входит в состав Томска), корпус на 400 мест к школе N19 и корпус на 400 мест в Академгородке на улице Вавилова», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, в Томске предусмотрено строительство 11 детских садов. До конца 2019 года будет введен в эксплуатацию детский сад на улице Береговой. Два детских сада — на улице Дизайнеров и Иркутском тракте — появятся в 2020 году, еще восемь — в 2021 году.

В бюджете региона на 2020 год уже предусмотрено строительство школ на территории Томского района — в Южных воротах и в 2021 году — в Северном парке.

Несмотря на то, что это территории не города, строительство учреждений образования позволит разгрузить школы Томска и освободить ученические места для томичей.

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